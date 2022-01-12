Красавица из Башкирии нашла себе скандального жениха на «Дом 2»

Фото: https://www.instagram.com/albinaviofficial/

28-летняя Альбина Валиуллина из Нефтекамска нашла на телепроекте «Дом 2» нового 43-летнего жениха Алексея Адеева.

Карьера Альбины Валиуллиной началась в 17 лет. Уже тогда она начала работать фотомоделью. В 2018 году девушка стала победительницей конкурса «Русская краса-2018». После попадания в федеральную повестку Альбина познакомилась с Ольгой Бузовой. В итоге она попала на шоу «Дом 2» в апреле 2018 года.

В начале 2022 года девушка стала встречаться на телепроекте с необычным кавалером – 43-летним Алексеем Адеевым из Бурятии. На скандальное шоу он пришел после того, как отбыл наказание за угон автомобиля. Примечательно, что позже стражи порядка задержали его чуть ли не на съемках – на этот раз его признали виновным в краже денег. В 2020 году Адеев вернулся на шоу.

Адеев сам рассказал, что начал встречаться с Альбиной Валиуллиной. Однако зрители «Дом 2» не верят, что из-за огромной разницы в возрасте пара может просуществовать долго. Накануне уроженка Башкирии и вовсе вышвырнула вещи возрастного жениха на улицу, узнав, что тот уехал в караоке без нее.