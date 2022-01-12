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Общество12 января 2022 8:42

В Уфе автобусы №39 с 17 января начнут ездить через улицу Шафиева

Данные маршрутки курсируют между микрорайоном Сипайлово и историческим центром города
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Ufacity.info

фото: Ufacity.info

В Уфе со следующего понедельника, 17 января, автобусы маршрута №39 начнут ездить через улицу Шафиева. Об этом сегодня, 12 января, сообщили в городской администрации.

В мэрии пояснили, что решение пустить 39-е автобусы через Шафиева было принято в связи с тем, что на улице Комсомольской завершились работы по установке остановок и дорожных знаков.

Сейчас маршрутки №39, курсирующие между микрорайоном Сипайлово и историческим центром Уфы, вместо улицы Шафиева следуют через Южный проезд.