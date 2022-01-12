217 обманутых дольщиков ЖК «Риверсайд» в Уфе получат более 800 млн рублей

217 обманутых дольщиков в Уфе получат 800 млн рублей

В Уфе 217 обманутых дольщиков жилого комплекса «Риверсайд» получат более 800 млн рублей в качестве компенсационных выплат, 90 млн из них софинансирует Башкирия.. Деньги получат граждане, которые купили квартиры в строении №2 по улице Златоустовской, 20. Такое решение принял наблюдательный совет Фонда защиты прав участников долевого строительства. Об этом 11 января сообщил республиканский Минстрой.

– Согласно сформированному реестру требования участников строительства, выплаты компенсационного характера получат 217 обманутых дольщиков. Процесс подачи заявлений начнется уже в ближайшее время, добавил руководитель фонда, – передал и. о. гендиректора регионального фонда по защите прав дольщиков Олег Султанов.

Башкирия планирует восстановить права всех обманутых дольщиков до конца 2023 года. На данный момент в регионе насчитывается порядка четырех тысяч пострадавших граждан.