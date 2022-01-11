В Башкирии с 1 июля 2022 года повысится плата за услуги ЖКХ

Фото: Рустем Ахунов

Накануне председатель госкомитета Башкирии по тарифам Светлана Бурдюк рассказала, как будут меняться тарифы на услуги ЖКХ в республике. Чиновница отметила, что с 1 января 2022 года цены на коммуналку останутся такими же, как и в декабре прошлого года. Ежегодное плановое повышение тарифов предусмотрено только с 1 июля.

При этом федеральное правительство установило средний индекс изменения платы за услуги для Башкирии на уровне 4,4%, а предельное отклонение от этого индекса не должно превышать 2%. Что это значит?

- Предельный индекс — это не максимальный рост стоимости отдельной услуги, а максимально возможное увеличение платы за весь набор коммунальных услуг, получаемых гражданином в целом за месяц, - пояснила в своем выступлении Светлана Бурдюк.

По словам чиновницы, с 1 июля 2022 года в Башкирии максимальное подорожание цен на электроэнергию для потребителей составит 5,05%, а на газ 3%. Как отметила Бурдюк, максимальный рост цен на весь набор коммунальных услуг не превысит 6,4%.