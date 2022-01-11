СК возбудил уголовное дело из-за ребенка, упавшего с канатной дороги в Башкирии

фото: СК РБ

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после падения 8-летнего ребенка с канатной дороги в Белорецком районе Башкирии. Инцидент произошел еще 7 декабря на горнолыжном комплексе «Абзаково».

– Спускающийся вниз с горы буксировочный бугель переплелся с бугелем, на котором поднимался 8-летний мальчик, в результате ребенок упал и получил телесные повреждения. Работники и очевидцы происшествия помогли спустить ребенка, после чего он был доставлен в больницу, – озвучила версию следствия пресс-служба правоохранительного ведомства.

Следователи допросили очевидцев, а также руководство и работников горнолыжного комплекса. Пострадавшему ребенку предстоит пройти судмедэкспертизу. Сейчас сотрудники правоохранительного ведомства изучают техническую документацию по канатной дороге. Ее исправность проверят профильные специалисты.