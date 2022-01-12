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Здоровье12 января 2022 4:00

В Башкирии более 5 тыс. иностранцев вакцинировались от коронавируса

Всего на территории региона привились более двух миллионов человек
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Обоими компонентами вакцины от COVID-19 в Башкирии должно привиться еще как минимум 400 тыс. человек

Обоими компонентами вакцины от COVID-19 в Башкирии должно привиться еще как минимум 400 тыс. человек

В Башкирии с начала прививочной кампании от коронавируса было вакцинировано более 5 тысяч иностранных граждан – в том числе и студентов местных вузов. Об этом 11 января на профильном брифинге сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

Чиновник пояснил, что в Уфе есть две площадки для вакцинации иностранцев старше 18 лет: на базах уфимского миграционного центра и клиники Башкирского государственного медицинского университета.

Всего на территории региона полную вакцинацию от COVID-19 прошли 2,08 млн человек. Плановый показатель для республики – 2,48 млн привитых.