В Башкирии более 5 тыс. иностранцев вакцинировались от коронавируса

Обоими компонентами вакцины от COVID-19 в Башкирии должно привиться еще как минимум 400 тыс. человек

В Башкирии с начала прививочной кампании от коронавируса было вакцинировано более 5 тысяч иностранных граждан – в том числе и студентов местных вузов. Об этом 11 января на профильном брифинге сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

Чиновник пояснил, что в Уфе есть две площадки для вакцинации иностранцев старше 18 лет: на базах уфимского миграционного центра и клиники Башкирского государственного медицинского университета.

Всего на территории региона полную вакцинацию от COVID-19 прошли 2,08 млн человек. Плановый показатель для республики – 2,48 млн привитых.