Премьер-министр Башкирии назвал причину роста цен на продукты

За год некоторые продукты в Башкирии подорожали более чем на 20% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Премьер-министр башкирского правительства Андрей Назаров назвал причину роста цен на продукты в республике. Сегодня, 11 января, чиновник дал пояснения на своей странице в соцсетях.

– [Проблема роста цен на продукты] связана, в том числе, со сложившейся структурой экономики. Имея хорошо развитое животноводство и растениеводство, почти 80 процентов потребляемого продовольствия республика завозит извне. То есть, мы продаем сырье и закупаем готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью, – отметил Назаров.

Премьер назвал такую экономическую модель «не самой эффективной». По словам чиновника, местное правительство пытается исправить эту ситуацию, одно из направлений работы – грантовая программа развития сельскохозяйственных кооперативов, которая была начата еще четыре года назад и приостановлена из-за пандемии COVID-19. К этому моменту в регионе было создано более двухсот кооперативов.

Сейчас проект планируется возобновить в видоизмененном формате: если раньше гранты выдавались только на создание производственных кооперативов, то теперь республика будет финансировать производителям переработку их же продукции. Кроме того, сумма гранта будет увеличена более чем в 4,5 раза – с 3 до 14 млн рублей. Фермеры также смогут компенсировать до 40% расходов на оборудование.

Ранее «КП-Уфа» писала, что за год некоторые продукты в Башкирии подорожали более чем на 20%.