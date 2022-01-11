Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 января 2022 12:31

В Башкирии за 1 млрд рублей открыли завод по производству изоляционных материалов

Там будут работать 112 челвек
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

В башкирском городе Благовещенске сегодня, 11 января, был запущен завод по производству промышленных изоляционных материалов – их используют в гражданском и промышленном строительстве. Компания «КВАДРО» инвестировала в предприятие более 1 млрд рублей. Там будут работать 112 человек, 80% из них – жители Благовещенского района. Об этом сообщили в администрации главы республики.

Завод ежегодно будет выпускать по 25 тыс. тонн прошивных матов. Это базальтовый огнезащитный рулонный материал, который широко применятся для тепло-, звукоизоляции, огнезащиты, а также изоляции высокотемпературного оборудования, трубопроводов и емкостей.

Продукцию нового завода планируется продавать российским и зарубежных предприятиям топливно-энергетического и нефтехимического комплекса, а также системам ЖКХ и строительным компаниям.