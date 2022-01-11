В Башкирии не зарегистрирован штамм коронавируса «омикрон» – Забелин

Башкирия пока не регистрирует "омикрон" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии по состоянию на 11 января не зарегистрировано ни одного случая инфицирования новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом на профильном брифинге сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

– В настоящий момент эпидемиологическая обстановка у нас стабильная, проводится постоянный ее мониторинг. Случаев заболевания среди граждан, проживающих на территории Башкирии, новым штаммом «омикрон» не зарегистрировано. В преддверии Нового года, 31 декабря, среди пассажиров рейса Уфа-Стамбул было зарегистрировано два случая коронавируса, но штамм «омикрон» у нас диагностирован не был, – заключил чиновник.

Региональный Роспотребнадзор тем временем заявил, что НИИ «Вектор» сейчас проводит анализ проб трех пассажиров с COVID-19, которые прибыли в башкирскую столицу Уфу из стран, неблагополучных по «омикрону».