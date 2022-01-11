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Общество11 января 2022 9:14

Чиновники рассказали, что делать жителям Башкирии, застрявшим в Казахстане

Соотечественников просят связаться с представителем региона
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
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Жителям Башкирии, оказавшимся в Казахстане, предлагают помощь

Жителям Башкирии, оказавшимся в Казахстане, предлагают помощь

Жители Башкирии, оказавшиеся на территории Казахстана, могут вернуться в республику на спецрейсах.

С недавних пор граждане России из аэропорта Алматы могут на вывозных рейсах вернуться на территорию родной страны. В министерстве внешнеэкономических связей Башкирии «КП-Уфа» сообщили, что пока никто из жителей Башкирии, оказавшихся в Казахстане, не изъявил желание вернуться на территорию России.

Тем не менее, чиновники напомнили жителям Башкирии о возможности вылететь в Россию специальными бортами Минобороны. Узнать подробную информацию можно по телефону «горячей линии» - +7 495 695 4545.

Также жителям республики, оказавшимся в непростой ситуации, предлагают связаться с официальным представителем Конгресс-бюро Башкирии в Казахстане Уралом Азнабаевым по телефону +7 775 772 0621.