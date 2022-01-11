фото: УГЗ по Уфе

В Уфе начала работать Единая дежурно-диспетчерская служба – она была преобразована из аналогичного центра Управления гражданской защиты. Служба принимает как экстренные заявки горожан, так и острые вопросы по линии жилищно-коммунального хозяйства – например, жалобы на отопление и плохую уборку снега.

– В состав ЕДДС включен ситуационный центр, который до января 2022 года функционировал как колл-центр «Уфа теплая». Теперь его основной задачей является работа с обращениями граждан по вопросам жизнедеятельности города в целом, – передали в УГЗ.

Номер телефона ЕДДС (Единой дежурно-диспетчерской служба) Уфы – 279-90-00;

Номер ситуационного центра (отвечает по вопросам жизнедеятельности города) – 277-09-11.