Разработчику лучшего фирменного стиля 450-летия Уфы заплатят 150 тыс. рублей

Итоги конкурса на лучший фирменный стиль празднования 450-летия Уфы будут подведены 28 февраля

Сегодня, 11 января, мэрия Уфы начала прием заявок на участие в творческом конкурсе по созданию фирменного стиля празднования 450-летия города. Участвовать в отборе может как один человек, так и команды в области дизайна, графики и художественного искусства. Прием работ начнется 20 января и продлится до 10 февраля

15 февраля тройку финалистов конкурса определит специальное жюри. В него войдут основатель Communication Tube Bureau Мария Никанорова, мэр Уфы Сергей Греков, креативный директор Bang Bang Education Дмитрий Родионов, руководитель направления «Медиа и дизайн» Школы дизайна «Высшей школы экономики» Анзор Канкулов и преподаватель Британской высшей школы дизайна Данила Шорох.

Победителя в тройке финалистов определят сами уфимцы в ходе публичного интернет-голосования - оно пройдет с 17 по 24 февраля. Обладателю первого места заплатят 150 тыс. рублей, второго – 100 тыс., третьего – 50 тыс. Итоги конкурса будут подведены 28 февраля.

С положением конкурса и подробностями можно ознакомиться на сайте: ufakonkurs450.ru.