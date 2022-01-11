Власти Уфы исключили строительство жилья на площади перед Дворцом спорта

фото: vk.com // Сергей Греков

На площади перед Дворцом спорта в Уфе не будет построено никаких жилых зданий. Об этом на оперативном совещании в городской администрации 11 января сообщила замначальника Главархитектуры Ольга Сарапулова.

По словам чиновницы, площадь перед Дворцом спорта в текущем проекте Генплана Уфы до 2040 года отмечена как территория под жилую застройку – на это во время общественных обсуждений обратили внимание горожане.

– Конечно, мы понимаем, что ни у кого нет и мысли приходить к застройке этой территории, но жителей смущает такая неконкретика, поэтому просьба выделить [площадь перед Дворцом спорта] отдельно в общественно-деловую или рекреационную зону, не допуская двойной трактовки, – отметила Сарапулова.

Напомним, летом 2021 года жители башкирской столицы жаловались на состояние площади перед Дворцом спорта, где образовалась стихийная парковка. После этого мэр Сергей Греков поручил продумать проект реконструкции данной территории.