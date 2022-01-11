Мэр Уфы Сергей Греков предложил делать прививки от коронавируса прямо в школах

В некоторых школах Уфы начнут делать ревакцинацию от коронавируса Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 11 января, в уфимской мэрии состоялось первое в 2022 году оперативное совещание. Сити-менеджер Сергей Греков заслушал доклад представителя Роспотребнадзора по Башкирии Галины Перминой и предложил начать ревакцинацию от коронавируса для учителей школ башкирской столицы.

- У нас подходит срок ревакцинации, поэтому для учителей я предлагаю отработать вариант пунктов ревакцинации в школе. Но не в каждой школе, конечно же, а где-то может по районам сделать удобные территории. Куда учителя могут прийти и ревакцинироваться. И также это касается всех сотрудников и работников администрации, - заявил мэр Уфы Сергей Греков.

Напомним, в минувший понедельник, 10 января, на оперативном совещании в правительстве Башкирии министр здравоохранения Максим Забелин заявил, что вакцинация жителей республики должна полностью завершиться к июлю 2022 года.