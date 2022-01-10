В итоге душегуба освободили прямо в здании суда

Уфимец до смерти изнасиловал извращенным способом свою подругу, но избежал за это наказания, так как истек срок давности преступления.

Вся эта дикая история произошла еще в далеком 2004 году. Дважды судимый и недавно освободившийся парень на улице познакомился с женщиной, а та пригласила его к себе домой в гости. Парочка выпила, после чего предалась любовным утехам. Вот только хозяйка квартиры стараниями любовника осталась недовольна и посмеялась над ним. Оскорбившись, парень схватил баллончик с лаком для волос и засунул его в задний проход своей возлюбленной, а потом оделся и ушел к себе домой, оставив несчастную истекать кровью. От разрыва сигмовидной кишки и перитонита женщина скончалась.

К сожалению, в материалах суда не указано, по какой причине уголовное дело по статье причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с особой жестокостью и повлекшее смерть потерпевшей, расследовалось долгих 17 лет, и почему перед судом извращенец предстал только в ноябре 2021 года. Вот только сам подсудимый уверял, что его необходимо отпустить – слишком много времени прошло с тех событий.

И действительно особо тяжкое преступление осталось безнаказанным. Положением статьи 78 УК РФ предусмотрено, что лицо освобождается от уголовной ответственности, если с момента преступления прошло 15 лет. В итоге уфимец остался на свободе.