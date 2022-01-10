На новогодних каникулах в Башкирии коронавирусом заразились более 2 тысяч человек

Число тяжелобольных пациентов сократилось почти в 2 раза Фото: Артем КИЛЬКИН

Врачи подводят итоги эпидемии ковида на длинных новогодних каникулах. По данным Минздрава за 9 дней 2022 года коронавирусом заразились более 2000 человек, еще 93 скончались от осложнений инфекции. Самое большое число умерших зарегистрировано 1 января – в первый новогодний день умерло сразу 16 человек. При этом число активных случаев заболевания по сравнению с декабрем 2021 снизилось почти на тысячу пациентов и составляет около 5 тысяч человек.

Также в Минздраве отмечают и снижение числа пациентов, у которых ковид протекает в тяжелой форме – с 45 до 19, при этом ни один из пациентов не нуждается в искусственной вентиляции легких.

Что касается нового омикрон-штамма, то пока в Башкирии нет ни одного официально зарегистрированного случая этого штамма. В аэропорту проводится обязательное ПЦР-тестирование для граждан, вернувшихся из неблагополучных по эпидемиологической обстановки стран. В случае, если турист не заполнит специальную анкету, ему грозит административный штраф. В свою очередь, Радий Хабиров предупредил жителей республики об опасности нового вируса и что борьба с эпидемией продолжается.