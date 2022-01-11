Башкирия получит 55 млн рублей на развитие школьного туризма

Башкирия получила от правительства России 55 млн рублей на реализацию нового туристического проекта

Башкирия вошла в число 18 регионов России, которые получат субсидию на развитие школьного туризма. Федеральный бюджет предоставит республике 55,5 млн рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр правительства страны Михаил Мишустин.

Как пояснили в пресс-службе федерального правительства, в этом году в России будет запущена новая программа по повышению доступности и популяризации туризма для школьников. Ее цель – ознакомить детей с историей родного края в рамках небольших путешествий.

– Рассчитываем, что в этом году больше 100 тысяч учащихся 5–9-х классов смогут отправиться в поездки с одной или даже несколькими ночёвками, с интересными экскурсионными программами и проживанием в комфортных условиях, – отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами 10 января.

Всего на эти цели между 18 субъектам РФ распределено полмиллиарда рублей. Башкирия по объему субсидии заняла второе место, больше получила только Московская область – 101 млн рублей. Пилотный проект также будет реализован в Адыгее (регион получит 6,2 млн рублей), Чувашии (15,8 млн), Красноярском (37,4 млн), Пермском (34,3 млн) и Ставропольском (33,5 млн) краях, Белгородской (19 млн), Вологодской (15,2 млн), Калининградской (13,3 млн), Курской (12,9 млн), Ленинградской (18,8 млн), Новгородской (7,1 млн), Самарской (38 млн), Сахалинской (6,7 млн), Челябинской (44,3 млн), Ярославской (14,9 млн) областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе (24,4 млн).