В Уфе по обвинению в мошенничестве будут судить адвоката и двоих его сообщников

Адвоката и двоих его сообщников будут судить за мошенничество в четверть миллиона рублей

В Уфе по обвинению в мошенничестве будут судить 40-летнего адвоката и двоих его сообщников. По версии следствия, они убедили мать фигуранта уголовного дела о растлении ребенка передать им 250 тыс. рублей, обещая взамен перевести подследственного на домашний арест. Об этом сообщила региональная прокуратура.

– В марте 2019 года в отношении 29-летнего жителя Уфы было возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, – передало надзорное ведомство. – Адвокат и двое его знакомых, один из которых представился сотрудником правоохранительного органа, ввели мать обвиняемого в заблуждение о возможности помочь в изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

За свои услуги обвиняемые запросили четверть миллиона рублей – этими деньгами они в итоге распорядились по своему усмотрению. Сообщники при этом не обладали возможностями выполнить свое обещания.

Обвиняемые отрицают свою вину. В ближайшее время они предстанут перед Кировским районным судом Уфы.