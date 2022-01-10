В первый день после новогодних каникул Уфа встала в 10-балльных пробках

Уфа встала в пробках в первый же вечерний час-пик после новогодних каникул Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 10 января, в первый день после новогодних каникул улицы Уфы встали в 10-балльных пробках. Максимальный уровень заторов в городе по состоянию на 18:00 зарегистрировал сервис «Яндекс.Пробки».

Затруднения движения как обычно фиксируются в центральной части города – хуже всего ситуация на улицах Цюрупы, Карла Маркса, Революционной, Пархоменко, Большой Гражданской, Оренбургской, Бабушкина и Зорге. Рядом с проспектом Октября «стоят» улицы 50 лет СССР, Галле, Шафиева, Российская. Серьезные пробки также наблюдаются на улицах Айской, 8 Марта и Менделеева. В «красной» зоне находится Бельский мост – в сторону выезда из города.

Самый тяжелый затор, согласно «Яндекс.Пробкам», – на Уфимском шоссе. Там зарегистрировано два ДТП – движение замедлено в обе стороны. Еле движение и пересекающаяся с шоссе улица Трамвайная. В северной части Уфы транспортный поток завис на улице Сельской Богородской – между Черниковкой и Инорсом.