Число жертв коронавируса в Башкирии увеличилось еще на 13 человек

Прямо сейчас активными носителями COVID-19 в регионе числятся ровно 4,8 тыс. жителей

В Башкирии за прошедшие сутки от коронавируса скончались еще 13 пациентов. Всего на территории республики жертвами инфекции стали 4 513 человек. Об этом сегодня, 10 января, сообщил региональный оперштаб.

Прямо сейчас активными носителями COVID-19 в регионе числятся ровно 4,8 тыс. жителей: 4 729 человек лечатся дома, остальные 77 находятся на госпитализации – 17 в тяжелом состоянии, один пациент подключен к аппарату ИВЛ.

С начала пандемии в Башкирии было зарегистрировано 124 тыс. случаев коронавируса (+209 за сутки), переболели инфекцией 114,7 тыс. человек (+303).