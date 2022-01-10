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Происшествия10 января 2022 11:30

В период новогодних каникул при пожарах в Башкирии погибли шесть человек

В республике сократилось число происшествий и жертв, но увеличилось количество пострадавших
Источник:kp.ru
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фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

В Башкирии в период новогодних каникул – с 31 декабря по 9 января – произошло 148 пожаров, при которых погибли шесть человек. За те же дни прошлого года число инцидентов и жертв было больше – 175 и 10 соответственно. Травмированных в 2022-м больше, чем в 2021-м: 13 против шести. Об этом сегодня, 10 января, сообщило региональное МЧС.

За весь прошлый 2021 год в Башкирии было зарегистрировано 11 439 пожаров (в 2020 – 11 488), в которых погибли 272 (в 2020 – 286) и пострадали 232 человека (в 2020 – 251).