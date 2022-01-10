Видео: Хабиров заговорил по-английски на открытии Института цифровой медицины БГМУ

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Сегодня, 10 января, в Уфе в новом корпусе Башкирского государственного медицинского университета открылся Институт цифровой медицины – он будет специализироваться на разработке и реализации профильных айти-проектов. Старт работе нового направления БГМУ дал глава республики Радий Хабиров. После церемонии открытия он посетил лекционный зал корпуса, где на английском языке поприветствовал участников международной конференции «Медицина будущего». Видеозапись этого приветствия опубликовал телеграм-канал «Подслушано в Башкирии». Вот что Хабиров сказал медицинскому сообществу:

– Здравствуйте, с добрым утром. Я очень рад всех видеть здесь, в Башкирском государственном медицинском университете. Как вы знаете, сегодня в России первый день после долгих [новогодних] каникул, и в этот день мы открываем такое красивое здание – новый Институт цифровых технологий. Я хочу поблагодарить вас за участие в нашем мероприятии. Конечно же, мы верим, что все человечество и все страны победят в тяжелейшей борьбе с коронавирусом, и мы сможем увидеться здесь, в Башкирии.

Новый трехэтажный корпус БГМУ, который открыл Хабиров, был достроен в конце прошлого года. Его площадь составляет 2,8 тыс. кв. м. В здании есть учебные аудитории почти на 200 мест, лекционный зал и компьютерные классы.