Хабиров поручил «создать заслоны против невакцинированных людей»

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Глава Башкирии Радий Хабиров поручил чиновникам возобновить проверки антиковидных ограничений в торговых центрах, фитнес клубах и культурных учреждениях. По его словам, в республике необходимо «создать заслоны против невакцинированных людей». Об этом руководитель региона сказал 10 января на оперативном совещании в местном правительстве.

– Начиная с завтрашнего числа [11 января], опять начнутся проверки. Просьба встряхнуться, потому что понятно, за этот период времени мы особо на это внимания не давили, но тем не менее учитывая рекомендации главного санитарного врача и текущую ситуацию, мы должны опять начинать поднимать соблюдение [антиковидных ограничений], – заявил Хабиров. – Мы должны создать заслоны против невакцинированных людей. Допускаться должны только вакцинированные.

Напомним, в Башкирии действуют анктиковидные ограничения, согласно которым посещать торговые центры, крупные магазины, рестораны и кафе, а также в спортивные и культурные учреждения могут только те, кто вакцинировался от COVID-19 или имеет медотвод к прививке.