Хабиров рассказал, что ждет школьников в начале учебной четверти

К занятиям школьники приступят уже 17 января Фото: архив КП

Через неделю, 17 января, почти полмиллиона школьников в Башкирии приступят к занятиям. Радий Хабиров поручил главам муниципалитетов особенно тщательно подготовиться к этому моменту, потому что коронавирус все чаще встречается и у детей.

- Нужно серьезно подготовиться. Во-первых, необходимо провести тщательную дезинфекцию школьных помещений, подготовить медицинских инспекторов. Также надо провести собрание с родителями, что если ребенок болеет, надо сразу идти в больницу, а не в школу, чтобы не заражался весь класс. В общем, находиться в состоянии повышенной готовности. Это очень важно, - подчеркнул Хабиров.

Глава региона напомнил, что, несмотря на снижение числа заболевших, расслабляться еще очень рано. Борьба с эпидемией продолжается.