В Уфе назначили нового начальника ГИБДД

фото: ГИБДД РБ

Новым начальником ГИБДД Уфы назначен 40-летний майор полиции Равиль Бикбулатов. Сегодня, 10 января, личному составу его представил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Башкирии Владимир Севастьянов. Он пожелал новоиспеченному руководителю городского управления «успешного выполнения поставленных задач по снижению уровня аварийности на дорогах».

Равиль Бикбулатов родился 20 января 1981 года в Чишминском районе республики. Службу в органах внутренних дел начал в 1998 году, в Госавтоинспекции работает с 2003 года. В дорожной полиции он занимал должности старшего госинспектором дорожного надзора ОГИБДД по Уфе. До момента своего назначения на новый пост был заместителем командира Отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД по Башкирии.

Напомним, с начала 2019 года ГИБДД Уфы руководил Олег Ющенко.