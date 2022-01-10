Число заболевших коронавирусом за сутки в Башкирии увеличилось на 209

Ситуация с коронавирусом в Башкирии остается достаточно стабильной. По словам Хабирова, наблюдается и спад заболеваемости, и уменьшение числа госпитализированных, но при этом расслабляться еще рано.

По данным статистики регионального Минздрава за последние сутки в Башкирии зарегистрировано 209 новых случаев коронавируса, а общее число зараженных увеличилось до 124046 человек. 4720 из них находятся на амбулаторном лечении, ее 77 госпитализированы. Состояние 18 пациентов врачи оценивают как тяжелое. Выписано с выздоровлением уже более 92 процентов от общего числа заболевших – 114727 человек (+303 за последние сутки).

- В настоящее время в республике развернуто 1715 инфекционных коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Занятость коечного фонда составляет 62 процента, - отметил Забелин.