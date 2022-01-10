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Общество10 января 2022 7:16

Башкирия может достигнуть плана по вакцинации от COVID-19 только к июлю

Темпы прививочной кампании резко снизились на новогодних каникулах
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Башкирии для достижения целевого показателя от коронавируса нужно привить еще 200 тыс. человек

Башкирии для достижения целевого показателя от коронавируса нужно привить еще 200 тыс. человек

Башкирия при нынешних темпах вакцинации достигнет плана прививочной кампании против COVID-19 только к началу июля текущего года. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 10 января сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

– С учетом сниженных темпов вакцинации, если до нового года у нас расчетный показатель был начало февраля, то сейчас это первые числа июля, – сказал чиновник.

Башкирии для достижения планового показателя по вакцинации от коронавируса нужно привить еще порядка 200 тыс. человек. Темпы иммунизации упали до 1-2 тыс. вакцинированных в сутки в период новогодних каникул - с 1 по 9 января.

Глава республики Радий Хабиров поручил главам муниципалитетов разработать дорожную карту по достижению плана по вакцинации. «Если мы ничего не будем делать, […] то мы достигнем [планового показателя] к началу июля. Мы так не можем поступить. Я предлагаю поставить дату 15 февраля. Давайте начинать работать с теми муниципалитетами, которые нас тянут назад в плане вакцинации».