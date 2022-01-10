Башкирия может достигнуть плана по вакцинации от COVID-19 только к июлю

Башкирии для достижения целевого показателя от коронавируса нужно привить еще 200 тыс. человек

Башкирия при нынешних темпах вакцинации достигнет плана прививочной кампании против COVID-19 только к началу июля текущего года. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 10 января сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

– С учетом сниженных темпов вакцинации, если до нового года у нас расчетный показатель был начало февраля, то сейчас это первые числа июля, – сказал чиновник.

Башкирии для достижения планового показателя по вакцинации от коронавируса нужно привить еще порядка 200 тыс. человек. Темпы иммунизации упали до 1-2 тыс. вакцинированных в сутки в период новогодних каникул - с 1 по 9 января.

Глава республики Радий Хабиров поручил главам муниципалитетов разработать дорожную карту по достижению плана по вакцинации. «Если мы ничего не будем делать, […] то мы достигнем [планового показателя] к началу июля. Мы так не можем поступить. Я предлагаю поставить дату 15 февраля. Давайте начинать работать с теми муниципалитетами, которые нас тянут назад в плане вакцинации».