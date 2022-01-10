Хабиров поручил отметить 90-летний юбилей башкирской нефти

В 2022 году исполняется 90 лет со дня добычи первой нефти в Башкирии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В последний рабочий день 2021 года глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о подготовке к празднованию 90-летнего юбилея башкирской нефти. Весной 2022 года праздничные мероприятия по этому случаю пройдут в Уфе и Ишимбайском районе республики. Согласно документу, был сформирован предварительный состав оргкомитета, который и проведет целый ряд торжественных мероприятий.

Так, например, власти планируют специально к юбилею благоустроить площадь Первооткрывателей башкирской нефти в Ишимбае и реконструировать одноименную улицу и улицу имени Блохина. Также реконструкция ожидает и два других сквера: имени Блохина и «Памятник Ишимбайским нефтяникам, павшим в Великой Отечественной войне».

Кроме того, в рамках празднования в Уфе пройдут различные тематические выставки и конференции, а еще власти хотят подать ходатайство, чтобы присвоить Ишимбаю звание «Город трудовой доблести».