В Уфе на припаркованный во дворе автомобиль рухнуло дерево

Фото: Альбина Могилевская

С неприятной ситуацией столкнулась утром 9 января уфимка Альбина Могилевская. На ее припаркованный во дворе автомобиль рухнуло дерево, сломавшееся под тяжестью снега. В беседе с журналистами женщина заявила, что немедленно обратилась за помощью к коммунальщикам, но те просто развели руками. При этом сама уфимка отмечает, что дерево было очень старым, и его уже давно следовало спилить.

В итоге так никто дерево с автомобиля и не убрал. В беседе с изданием «Мой Башкортостан» Альбина Могилевская призналась, что коммунальщики Кировского района с помощью бензопилы просто обрубили ветки, а чтобы убрать саму крону пришлось за свой счет вызывать кран. При этом машина пострадала настолько сильно, что восстановлению не подлежит, а вот кто будет возмещать причиненный ущерб – так и не ясно.