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Общество9 января 2022 15:29

В Уфе займутся сохранением 4 старинных домов на улице Октябрьской революции

Уфимская мэрия объявила аукционы на разработку проектов по сохранению памятников архитектуры
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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На фото усадьба Шамовых. Фото: Башкультнаследие

На фото усадьба Шамовых. Фото: Башкультнаследие

Уфимская мэрия озаботилась судьбой четырех старинных домов на улице Октябрьской революции. Речь идет об особняке Аверьяновых, доме Чижевой, усадьбы Шамовых и одного из домов Чувильдина и Ольшевской. Как сообщает РКБ-Уфа, городская администрация уже объявила аукционы на разработку эскизных проектов по сохранению этих памятников архитектуры. При этом начальная максимальная стоимость эскизных проектов составляет 7 млн рублей, а средства будут выделены из городского бюджета. Госзаказчиком выступает Управление земельных и имущественных отношений.

Оформить документы по реставрации бревенчатых особняков Аверьяновых и Чижевой планируется до 31 августа. Завершить оформление необходимой документации по восстановлению кирпичных домов Шамовых, Чувильдина и Ольшевской нужно до 15 сентября.

При этом исполнители обязаны согласовать эскизные проекты с Башкультнаследием и получить все необходимые заключения от госэкспертизы. Итоги аукционов планируется подвести 14 января.