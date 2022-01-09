В Уфе займутся сохранением 4 старинных домов на улице Октябрьской революции

На фото усадьба Шамовых. Фото: Башкультнаследие

Уфимская мэрия озаботилась судьбой четырех старинных домов на улице Октябрьской революции. Речь идет об особняке Аверьяновых, доме Чижевой, усадьбы Шамовых и одного из домов Чувильдина и Ольшевской. Как сообщает РКБ-Уфа, городская администрация уже объявила аукционы на разработку эскизных проектов по сохранению этих памятников архитектуры. При этом начальная максимальная стоимость эскизных проектов составляет 7 млн рублей, а средства будут выделены из городского бюджета. Госзаказчиком выступает Управление земельных и имущественных отношений.

Оформить документы по реставрации бревенчатых особняков Аверьяновых и Чижевой планируется до 31 августа. Завершить оформление необходимой документации по восстановлению кирпичных домов Шамовых, Чувильдина и Ольшевской нужно до 15 сентября.

При этом исполнители обязаны согласовать эскизные проекты с Башкультнаследием и получить все необходимые заключения от госэкспертизы. Итоги аукционов планируется подвести 14 января.