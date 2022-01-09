В Башкирии скончался двукратный паралимпийский чемпион Ирек Маннанов

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В Башкирии скончался заслуженный мастер спорта и двукратный паралимпийский чемпион Ирек Маннанов. Как сообщает издание «Белебеевские известия», известный спортсмен ушел из жизни на 52 году, при этом причины смерти пока не уточняются.

Спортивная карьера знаменитого уроженца Белебея насчитывает множество достижений. Ирек Маннанов с 1998 года выступал за Школу высшего спортивного мастерства, а уже в 1997 году стал членом паралимпийской сборной команды России. Ирек Маннанов стал десятикратным чемпионом России по лыжным гонкам, четыре разы завоевывал серебряную медаль на чемпионате России по легкой атлетике в беге на 5 и 10 тысяч метров среди инвалидов по зрению. Также уроженец Белебея дважды становился серебряным призером чемпионатов Европы, а также чемпионом мира в 2003 и 2005 годах, чемпионом и призером Паралимпийских игр в 1998 и 2006 годах.

- Светлая память сильному человеку! – скорбят знакомые и близкие Ирека Маннанова.

Где пройдет прощание с известным спортсменом, информация сейчас уточняется.