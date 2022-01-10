Прокуратура Башкирии взяла на контроль расследование аварий, в которых пострадали дети

Фото: ГИБДД по РБ

За последние пару дней из-за снегопада и гололеда на дорогах произошло несколько ДТП, в которых пострадали 13 человек, при этом 7 из них – дети. Например, 7 января на автодороге Уфа-Инзер-Белорецк столкнулись автомобиль Skoda Octavia и грузовик Scania. От удара легковушка вылетела с моста через реку Сухой Карламан, травмы получил 13-летний подросток. А 8 января на трассе Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск столкнулись грузовик и 4 легковых автомобиля. В итоге водитель «Ниссана» и двое его сыновей 5 и 10 лет получили травмы и были госпитализированы. Также в больницу с ушибами отправились водитель «Киа» и его 8-летняя дочь.

Теперь к расследованию обстоятельств и причин ДТП, в которых пострадали дети, подключилась и региональная прокуратура.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, органом полиции организована доследственная проверка. Её ход и результаты находятся на контроле надзорного ведомства, - уточнили в пресс-службе республиканской прокуратуры.