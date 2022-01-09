В Башкирию снова возвращаются морозы

Морозная погода продержится в республике до конца недели

Погода в Башкирии продолжает играть в качели: морозы под -30 сменяются оттепелями до +2, а потом наступают холода. Уже в последний день новогодних каникул температура воздуха в республике начинает снижаться, а ночью столбики термометров покажут до -20. Довольно холодно будет и в первый рабочий день недели: днем всего -9; -14, ночью -16; -21. При этом сильный ветер и снегопад утихнут, а небо, наконец, прояснится, и проглянет солнце.

Довольно прохладная погода сохранится в Башкирии всю следующую неделю. Местами будет выпадать небольшой снег, и только ближе к выходным количество осадков ощутимо увеличится.