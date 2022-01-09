Число заболевших коронавирусом в Башкирии приближается к 124 тысячам

Число заболевших ковидом в Башкирии приближается к 124 тысячам Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Заболеваемость коронавирусом в Башкирии хоть и снизилась, но ситуация остается по-прежнему напряженной. За сутки в республике зарегистрировано 214 новых случаев заражение, а общее число инфицированных приближается к 124 тысячам – 123837 человек. Большая часть из них находится на амбулаторном лечении, еще 334 выздоровели. Всего справиться с ковидом смогли 114424 жителя республики. Еще 14 пациентов не справились с осложнениями вирусами и скончались. Таким образом число жертв коронавируса увеличилось до 4500 человек.

Продолжается в Башкирии и вакцинация от коронавируса. На сегодняшний день первым компонентом привились 2 204 704 человека (+1985), полностью завершили вакцинацию 2 073 572 человека (+2177).