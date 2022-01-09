Уфимка пожаловалась на огромные сосульки, которые в любой момент могут рухнуть на голову прохожим

Фото: Амелия М.

Уфимка Амелия М. пожаловалась на огромные сосульки, свисающие с крыши ее дома. По словам женщины, огромные сталактиты в любой момент могут рухнуть на голову прохожим, поэтому она вынуждена сбивать наледь с крыши самостоятельно. Свое возмущение уфимка опубликовала на странице Радия Хабирова в соцсетях.

- За неделю так никто и не почистил крышу. Дворника с декабря не видно, сама чищу. Почему я плачу квартплату немаленькую сумму и при этом рискую своим здоровьем, чтобы зайти домой, и чищу сама снег? ЖЭУ вообще непонятно чем занимаются. В подвале запах тошнотворный, слесари не знают, почему пахнет дома, - пишет Амелия М.

На обращение женщины отреагировали в администрации Орджоникидзевского района, которые пообещали почистить крышу.