В 2021 году в Башкирии стали чаще умирать ВИЧ-инфицированные пациенты

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прошлый год выдался в Башкирии тяжелым не только из-за высокой смертности коронавируса. На фоне пандемии увеличилось и число умерших от ВИЧ-инфекции. Как сообщает издание UfacityNews.ru со ссылкой на статистику Республиканского Центра по борьбе со СПИДом, в 2021 году смертельный вирус унес жизни 201 пациента. Также увеличилось и число ВИЧ-носителей, скончавшихся от причин, не связанных с инфекцией. К примеру, 254 человека скончались за год от болезней органов дыхательной системы (включая и 52 случая летальных исходов от ковида). В 2020 году заболевания дыхательной системы вызвали смерть 146 ВИЧ-инфицированных пациентов.

Напомним, ранее мы писали, в каких городах и районах республики больше всего пациентов с ВИЧ. В лидерах оказались Абзелиловский, Куюргазинский, Хайбуллинский, Белорецкий районы и Салават. Всего за 2021 год зарегистрировано 1975 новых случаев ВИЧ, а коэффициент заболеваемости составил 50,17 случаев на 100 тысяч жителей.