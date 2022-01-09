В Башкирии открыли движение еще по одной трассе Уфа-Белорецк

Метель утихла, и видимость на дороге улучшилась Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии открыли движение еще на одной трассе – на автодороге Уфа-Инзер-Белорецк. Как рассказали в Минтрансе республики, движение для большегрузов было ограничено с 19.00 8 января на участке с 79 по 202 километр в Архангельском и Белорецком районах из-за сильного снегопада и плохой видимости на дороге. После того, как погодные условия улучшились, все ограничения были сняты.

Напомним, ранее движение для всех видов транспорта было открыто на трассе Уфа-Оренбург. Там движение было ограничено на участке с 41-го (н. п. Старомусино) по 90-й (н. п. Кебячево) километр.