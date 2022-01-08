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Общество8 января 2022 16:30

Биатлонист из Уфы Антон Бабиков выиграл золото на Кубке мира в Оберхофе

Вместе с Кристиной Резцовой спортсмен одержал победу в сингл-миксте эстафете
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Биатлонист из Уфы Антон Бабиков вместе Кристиной Резцовой выиграл золото на Кубке мира в Оберхофе сингл-миксте. Для сборной России победа в подобной эстафете стала первой с 6 февраля 2015 года.

Правила сингл-микста довольны простые: биатлонист и биатлонистка, сменяя друг друга, бегут свои этапы. «Двойка» сборной России, состоявшая из Антона Бабикова и Кристины Резцовой, преодолевали этапы в 6 километров и 7,5 километров, соответственно.

Гонка выдалась очень напряженной. Сначала наши спортсмены были лишь в районе 9-11 места. Однако благодаря чистой стрельбе и ошибкам соперников смогли пробиться на 2-3 место, а ближе к финалу заняли лидирующую позицию. В итоге Бабиков и Резцова показали результат в 41 минуту 37,1 секунду.