В Башкирии сгорела бревенчатая баня: погиб 49-летний мужчина

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня ночью, 8 января, в Чекмагушевском районе Башкирии сгорела бревенчатая баня. В результате происшествия погиб 49-летний мужчина. Пресс-служба МЧС по республике поделилась деталями произошедшего.

Трагедия случилась в селе Киндеркулево. Пожарным потребовалось чуть больше часа, чтобы ликвидировать открытое горение. К сожалению, в процессе разбора места пожара сотрудники экстренной службы обнаружили тело 49-летнего мужчины.

В настоящее время дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа устанавливают причины и обстоятельства произошедшего ЧП.

Напомним, под утро 6 января в деревне Красный Октябрь Чишминского района Башкирии загорелся жилой дом. Хозяин пытался сам потушить огонь и получил ожоги лица, шеи и рук.