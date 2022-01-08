В Башкирии в последний день новогодних каникул ожидаются метели и 20-градусные морозы

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Башкирии в последний день новогодних каникул, 9 января, ожидаются метели и 20-градусные морозы. Это следует из прогноза, которым поделились специалисты МЧС по республике

Завтра жителей региона ожидает облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие снегопады, на востоке ночью – умеренные. В некоторых районах прогнозируется метель.

Ветер будет западный, юго-западный: ночью – 7-12м/с, местами порывы до 15-20 м/с, днем – 5-10 м/с.

Ночь в Башкирии выдастся холодной. Температура воздуха составит -15,-20°. Днем будет не сильно теплее, столбики термометров поднимутся до -10-15°.

Автолюбителям стоит быть завтра особенно аккуратными. На шоссе ожидаются гололедица, а также ухудшение видимости в снеге и метели до 500-1000 метров.