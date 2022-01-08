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Общество8 января 2022 8:46

В Уфу закрыт въезд для грузового транспорта из-за сильных снегопадов

Ограничение продлится до 17.00
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 8 января, в Уфу из-за сильных снегопадов закрыт въезд для грузового транспорта. Об этом сообщила пресс-служба администрации башкирской столицы.

Как рассказали сотрудники мэрии, въезд грузовиков будет ограничен до 17.00 на дорогах по следующим направлениям: Уфа-Аэропорт, Уфа-Шакша-КПМ, Уфа-Жилино, Бирский тракт и Уфа-Затон-КПМ.

Данные ограничения, по словам городской администрации, призваны целях обеспечения безопасности участников дорожного движения в условиях неблагоприятной погоды. Городские службы просят с пониманием отнестись вводимым мерам.

Напомним, Уфу накрыли обильные снегопады. Только за прошедшую ночь коммунальные службы вывезли из башкирской столицы три тысячи тонн снега.