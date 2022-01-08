В Башкирии пострадали два человека из-за упавшего под тяжестью снега дерева

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вчера вечером, 7 января, в башкирском Нефтекамске из-за упавшего под тяжестью снега дерева пострадало два человека. Сотрудники пресс-службы Государственного комитета по ЧС рассказали подробности произошедшего.

Как сообщили специалисты ведомства, под тяжестью снежной массы дерево рухнуло на двух человек. В результате случившегося пострадали 44-летняя женщина и 26-летний мужчина.

Госкомитет по ЧС призывает не недооценивать опасность, которую несут в себе деревья. Падающие стволы могут стать причиной разрушения домом, построек, линий электропередачи и автомобилей, а также нанести вред людям.