Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия8 января 2022 6:22

В Башкирии пострадали два человека из-за упавшего под тяжестью снега дерева

ЧП случилось в Нефтекамске
Захар ЯКОВЛЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вчера вечером, 7 января, в башкирском Нефтекамске из-за упавшего под тяжестью снега дерева пострадало два человека. Сотрудники пресс-службы Государственного комитета по ЧС рассказали подробности произошедшего.

Как сообщили специалисты ведомства, под тяжестью снежной массы дерево рухнуло на двух человек. В результате случившегося пострадали 44-летняя женщина и 26-летний мужчина.

Госкомитет по ЧС призывает не недооценивать опасность, которую несут в себе деревья. Падающие стволы могут стать причиной разрушения домом, построек, линий электропередачи и автомобилей, а также нанести вред людям.