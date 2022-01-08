Из-за ночной непогоды в Уфе задержали вылет самолета

Фото: Альфия Шайхалисламова

Сегодня ночью, 8 января, в Уфе из-за непогоды задержали вылет самолета. Подробности произошедшего рассказала в социальных сетях жительница башкирской столицы Альфия Шайхалисламова.

Как рассказала женщина, пассажиры рейса уже было расположились на своих местах в самолете, как вдруг судно съехало со взлетной полосы. После случившегося все граждане были направлены обратно в аэропорт.

Пассажирам объяснили, что вылет задерживается из-за плохой погоды. Как подчеркнула уфимка, через четыре часа после произошедшего гражданам по какой-то причине не предоставили новой информации, о том когда все же случится вылет. Также пассажирам не было выдано питание.

Шайхалисламова, помимо прочего, отметила, что задержка коснулась только ее рейса. Все остальные вылеты в Москву, по ее словам, состоялись.

Как рассказала пресс-служба аэропорта «Уфа», самолет данного рейса при рулении на вылет допустил разворот на взлетно-посадочной полосе. В это время на борту находилось 153 пассажира и 7 членов экипажа. К счастью, никто не пострадал.

Директор по оперативному управлению «Уфы» Денис Кулябин рассказал, что службы аэропорта, которые обеспечивают эксплуатацию аэродрома, обслуживание воздушных судов и пассажиров отработали в штатном режиме,

– Из-за буксировки воздушного судна и дополнительного осмотра взлетно-посадочной полосы допущены незначительные задержки других рейсов. Сейчас аэропорт работает в полном соответствии с расписанием, – заявил Кулябин.

Напомним, недавно в Уфе приземлились три самолета, следовавших в Оренбург. Причиной стала плохая погода.