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Общество8 января 2022 5:06

Три тысячи тонн снега коммунальщики вывезли из Уфы за ночь

Задействовано было 186 единиц специальной техники
Захар ЯКОВЛЕВ
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Фото: Администрация Уфы

Фото: Администрация Уфы

За ночь с 7 по 8 января уфимские специалисты коммунальных вывезли из Уфы три тысячи тонн снега. Об этом рассказала сегодня пресс-служба мэрии башкирской столицы.

Ведомство подчеркивает, к очистке территорий города от снега было привлечено более 70 дорожных рабочих и 186 единиц специальной техники. Работы, как сообщается, велись не только на основных улицах столицы, но и на второстепенных дорогах и на отдаленных районах Уфы.

Сотрудники пресс-службы городской администрации также рассказали, что с раннего утра началась уборка дворов от снега и наледи. Очищаются подходы к подъездам, пешеходные дорожки, подъездные пути к контейнерным площадкам, парковочные места, детские игровые зоны, хоккейные коробки и крыши домов.