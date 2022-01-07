Уфимка убила мужа ножом и ушла гулять с подругой

Фото: Рустем Ахунов

На днях стали известны подробности кровавой семейной драмы, разыгравшейся еще в прошлом году на окраине Уфы. Жительница Орджоникидзевского района города хладнокровно расправилась с супругом и как ни в чем не бывало покинула их квартиру.

По материалам суда известно, что в один из дней 2021 года женщина выпивала в компании супруга и подруги в одной из квартир в обычной многоэтажке. В какой-то момент мужчина начал оскорблять свою сожительницу, что ей очень не понравилось. Недолго думая, она схватила кухонный нож и вонзила его мужу в грудь. После этого она вместе с подругой вышла из квартиры. Как пояснила обвиняемая на суде, они «ушли к знакомым».

Позднее женщина вернулась домой вместе с соседом, где они увидели истекающего кровью мужчину на полу. Сосед вызвал скорую помощь, медики доставили раненого в больницу. Там он и скончался.

В ходе следствия и суда женщина полностью признала свою вину и раскаялась. С учетом этом суд приговорил ее к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также она обязана выплатить моральные компенсации двоим детям убитого от предыдущего брака – взрослой дочери 500 тысяч рублей, несовершеннолетнему ребенку – 200 тысяч рублей.