В Башкирии назвали самые популярные в прошлом году имена новорожденных

Фото: Юлия Пыхалова

Чиновники госкомитета Башкирии по делам юстиции специально для издания UfaTime.ru раскрыли самые популярные имена, которые давали жители республики новорожденным детям в прошлом году. Статистику подвели пока только за январь-ноябрь 2021 года.

И так, чаще всего новорожденным девочкам родители давали такие имена как Алиса, Амелия, Валерия, Дарина, Ева, Камилла, Злата, Мадина, Оливия, Полина, Рамина, София, Татьяна, Ульяна, Эмилия и Ясмина.

В свою очередь, мальчиков чаще всего называли такими именами как Амир, Артем, Владислав, Глеб, Данил, Егор, Ислам, Карим, Кирилл, Лев, Матвей, Никита, Роман, Платон, Самир, Тимур, Эмир и Ярослав.

В госкомитете Башкирии по делам юстиции рассказали UfaTime.ru, что реже всего жители республики называли своих девочек такими именами как Азель, Ведара, Генриетта, Дэбора, Емельяна, Златица, Идона, Камария, Лавиния, Марфа, Миша, Николина, Одетта, Радлина, Савелия, Тейла, Фиалка, Христина, Шанель, Элис.

Самыми редкими именами для новорожденных мальчиков в Башкирии в 2021 году стали такие как Алистар, Авдей, Багдан, Бьёрн, Варсель, Велимир, Гавриил, Давлад, Ермак, Златан, Илларион, Корней, Максимильян, Натаниэль, Одиссей, Патрикей, Роланд, Сабриэль, Теодор, Эдвард, Эрамир.