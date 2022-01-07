В Башкирии спасли троих мужчин, пропавших в лесу на снегоходе

Заплутавших туристов доставили до ближайшей деревни Фото: Андрей АБРАМОВ

Сегодня, 7 января, в службу спасения поступило сообщение о том, что в лесах Белорецкого района Башкирии бесследно пропали трое мужчин. Накануне днем они уехали на снегоходе и не вернулись. На место незамедлительно выехали сотрудники госкомитета Башкирии по ЧС.

К счастью, спасателям удалось оперативно разыскать пропавших. Как выяснилось, техника вышла из строя, и они не смогли вовремя выйти на связь с родными и близкими. Сотрудники экстренных служб эвакуировали туристов в деревню Отнурок Белорецкого района, сообщает пресс-служба ведомства.