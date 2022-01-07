Башкирию вновь накроют мокрый снег, метели и бураны

На Башкирию вновь надвигается непогода Фото: Михаил ФРОЛОВ

В предстоящие сутки в Башкирии вновь испортится погода. По прогнозу Башгидрометцентра уже с вечера 7 января и до вечера 8 января в республике ожидается метель, гололед и мокрый снег, который будет откладываться на проводах и деревьях. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

По данным метеорологов днем, 7 января, в республике будет облачная погода с прояснениями. К вечеру пойдет мокрый снег, переходящий в снег, ночью начнется метель. В отдельных районах Башкирии прогнозируется гололед, отложение мокрого снега, снежные заносы и снежный накат, гололедица на дорогах.

Ветер будет западный, северо-западный 7-12 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем, 8 января, составит -1, -6 градусов Цельсия, с понижением в течение дня до -5, -10 градусов Цельсия.

На дорогах резкое ухудшение видимости до 500-1000 метров. В этой связи МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение.