Появились версии крушения частного вертолета в Башкирии, при котором погибли два человека

Фото: СК России на транспорте

В Башкирии следователи СКР на транспорте возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета в Благовещенском районе республики. Напомним, частный Eurocopter AS350 с тремя человеками на борту рухнул около деревни Карагайкуль в ночь на 7 января 2022 года. В результате ЧП погибли два человека, в том числе, известный в регионе юрист и бизнесмен. По данным Минздрава Башкирии пилот летательного аппарата получил легкие травмы и остался жив.

Как сообщает пресс-служба СКР на транспорте, уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух человек». Среди основных версий авиакатастрофы следователи рассматривают неблагоприятные погодные условия, ошибку пилота и техническую неисправность воздушного судна.

Сейчас следователи СКР на транспорте проводят комплекс мер для установления причин и обстоятельств происшествия, а также допрашивают свидетелей. Назначены все необходимые экспертизы.

Только после всех следственных действий будет сделан вывод о причинах крушения вертолета, отметили в пресс-службе ведомства.