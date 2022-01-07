В Башкирии погиб человек при жесткой посадке частного вертолета

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня ночью, 7 января, в Благовещенском районе произошла жесткая посадка частного вертолета Eurocopter AS350, при которой погиб человек. Подробности произошедшего рассказали сотрудники пресс-службы МЧС по республике.

Как сообщили специалисты ведомства, ЧП случилось близ деревни Карагайкуль. Согласно предварительным данным, вертолет, на борту которого находилось три человека, совершал полет по маршруту Уфа-Павловка.

В спасательных работах участвовали сотрудники МЧС, МВД, Минздрава и органов местного самоуправления. В общей сложности к поискам было привлечено 25 человек и восемь единиц техники. На место произошедшего также выехали сотрудники транспортной прокуроры и специалисты регионального Следственного комитета.

Спасателями был обнаружен, совершивший жесткую посадку, вертолет. При помощи ручного гидравлического инструмента сотрудники экстренной службы произвели деблокирование пострадавших.

К сожалению, один из находившихся на борту вертолета погиб. Двум другим пострадавшим в настоящее время оказывается необходимая помощь, они доставляются в больницу. Их состояние уточняется.